LIVE stream - Another Jan

Koncept a choreografie: Martin Dvořák

Hudba: František Chaloupka (Mašín Gun / The Seven Rituals for purging the Czech Lands from Spirit of Communism, The Book of Sand), Philip Glass (Etude No. 5)

Choreografická spolupráce: Olaf Reinecke

Asistent choreografie: Baerbel Stenzenberger

Světelný design: Martin Dvořák

Tančí: Olaf Reinecke, Martin Dvořák

Počátkem 50. let minulého století vyhlásili dva bratři - Josef a Ctirad Mašínové - studenou válku komunistickému režimu, jež vyvrcholila ve spektakulárním útěku za hranice v roce 1953. Přes nasazení tisíce německých a sovětských vojáků se je nepodařilo zastavit a oba bratři uprchli do západního Berlína. Jejich obětmi se však stala řada nevinných lidí a prostředky jejich vzpoury můžeme označit i za přehnané a morbidní. Celou akci útěku vnímá mnoho historiků jako největší selhání v dějinách německé policie.

