Psychologie štěstí | Webinář

Budhistické přísloví říká, že každý chce být šťastný a chce se vyhnout utrpení. Odkud se však naše štěstí bere? Proč se máme o své štěstí zajímat a jak se na něm dá pracovat? Jaký vliv má štěstí a spokojenost na naše vztahy a jak se kvalita našich vztahů zrcadlí na našem duševním zdraví? Získejte odpovědi na tyto otázky v online přednášce spoluzakladatele Evropského institutu pro pozitivní psychologii, Aleše Bednaříka!

Spolu s ním se naučíme nahlížet na štěstí jako na samostatnou entitu, ne pouze jako opak neštěstí, a také si přiblížíme přes dvě desítky životních oblastí, jejichž aktivní rozvoj a stimulace mohou přinést krátkodobé štěstí nebo dlouhodobou spokojenost. Aleš Bednařík bude poutavě vyprávět o tom: - co je štěstí a jaké jsou jeho kvality - proč snaha o dosažení štěstí často není úspěšná - jak vlastními silami přinést do svého života víc pozitivního myšlení a jak lehčeji zvládat stresy a řešit konflikty - jak vědecky podloženým způsobem aktivně ovlivňovat své štěstí - jak štěstí ovlivňuje naše vztahy a jak jejich kvalita ovlivňuje naši spokojenost Aleš Bednařík je psycholog, jenž už přes 20 let pracuje jako lektor pro firmy, školy, nemocnice, neziskovky i státní sektor. Píše knihy – praktické příručky – a v posledních letech se intenzivně věnuje pozitivní psychologii. Je součástí Evropského institutu pro pozitivní psychologii, jenž tvoří nadšenci z řad psychologů. Ti věří, že pokud budou šťastnější jednotlivci, přispěje to k ozdravení a lepšímu klimatu v celé naší společnosti. Jejich program je pomocníkem lidem, kteří chtějí poznat sebe sama a najít rozumnou, sekulární a vědecky podloženou cestu, jak vzít život do vlastních rukou, a tak aktivně ovlivňovat své štěstí.