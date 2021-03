LIVE stream – Paradox: Co můžou umělci udělat pro umělou inteligenci?

Umělá inteligence je „buzzword“, populární slovo, které stimuluje naši představivost, rozum i emoce. Diskuzí kolem využití nebo zneužití umělé inteligence je čím dál víc. Co konkrétně se mění s jejím nástupem? Do jakých oblastí v blízké budoucnosti zasáhne? Je svět prorostlý umělou inteligencí spíše dystopií, nebo se můžeme těšit na „nové kolegy/ně“, kteří nám pomohou zlepšit svět? A co na to umění? Jaká je role umělců a umělkyň v rozvoji umělé inteligence? Mají stimulovat rozvoj samotné technologie, nebo se mají spíše zaměřit na netechnologické přemýšlení o těchto nových exponenciálních nástrojích? Jak umělá inteligence ovlivní oblast autorských práv? A co takové jemné dovednosti? Kdo pomůže s jejich rozvojem? Jak máme posilovat jejich pozici v rámci rozšířeného pole inteligence, které díky technologiím, jako je umělá inteligence, vzniká? Na tyto a další otázky chceme hledat odpovědi spolu s našimi hosty.

Moderátorka: Sara Boutall

Hosté: Lenka Hámošová, Dita Malečková a Daniel Sýkora