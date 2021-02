LIVE stream - Sen noci svatojánské

Čas smrti převzal svou vládu. Není však truchlivý ani děsivý. Přináší moudrost, útěchu, víru a sílu pro další život.Život je nekonečný ! Kolo roku se začíná znovu točit.

Posledním říjnovým dnem končí období plodnosti a začíná zima. Vše kolem nás se zpomaluje a počasí se rychle mění.Přichází čas mrazu a nepohody. Zdá se, že příroda umírá. Je těžké rozeznat, co je živé a co mrtvé. Opona tajemství se zvedá a světy živých a mrtvých se propojují. Bohyně Hekaté, stará moudrá babice, která vládne podsvětí, vystupuje na povrch země, aby nám poodhalila svá tajemství. V řadě za ní přicházejí ti, které jsme již dávno oplakali a předávají nám svá poselství. Bohyně Hekaté se pohybuje na temných, odlehlých místech. Se světem ji spojují sovy.Tito noční ptáci jsou jejími posly. Nosí zprávy své paní a ona jim za to předává svou moudrost.

