LIVE stream - Adventní hrátky Zoo Jihlava

Těšíte se na Vánoce? Je vám smutno po naší zoo?

Aby vám čas utekl a připomněli jste si naše zvířata, připravili jsme pro vás Adventní hrátky pro předškoláky a nejmenší školáky.

Od 1. do 24. prosince se každý den na našich stránkách objeví jeden list věnovaný našemu zvířeti. Kromě zajímavosti o zvířatech, si děti mohou po vytištění dokreslit obrázek, splnit úkol nebo vyluštit hádanku.

Jednotlivé úkoly můžete plnit až do konce roku 2020.

Pokud nám od 25. prosince do 10. ledna pošlete 24 hledaných slov pomocí tohoto našeho FORMULÁŘE, zařadíme vás do losování o speciální rodinnou prohlídku s průvodcem a dárkové předměty ze zoo. Všechny děti, které se zapojí do hledání slov, obdrží od nás pexeso.