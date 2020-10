LIVE stream - Moje kino LIVE - Co jsme komu zase udělali?

V rámci online streamu „Moje kino Live“ proběhne projekce filmu „Co jsme komu zase udělali?“.

Vítáme vás ve virtuálním kině u vás doma. Našimi projekcemi navozujeme atmosféru kinosálu se vším, co k němu patří. Promítání se odehrávají v jeden konkrétní čas, sledovat film díky tomu můžete pozorněji a bez pauz, stejně jako v kině. Kromě projekce samotné je dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky. Mimo kvalitních filmů uvádíme i speciální přednášky a další originální obsahy.

„Moje kino Live“ vzniklo v době uzavření kamenných kin kvůli pandemii koronaviru na jejich podporu. Dočkalo se takové divácké obliby, že jsme se ho rozhodli zachovat a promítat pro všechny, kteří jsou rádi #spoludomavkine. Ať pro diváky z míst, kde některé filmy není možno vidět v kině, nebo třeba pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou moci do kina v daný den vyrazit. Pro tvůrce se platforma „Moje kino Live“ stává skvělým nástrojem, pomocí něhož se mohou setkat a oboustranně komunikovat se svými fanoušky ze všech koutů Česka v jednom okamžiku.

Co jsme komu zase udělali? / Philippe de Chauveron / Francie 2019 / 98 min. – Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie a tudíž i správní maloměšťáci, se tak trochu s těžkým srdcem smířili s tím, že se jejich dcery provdaly za muže rozličných původů a podařilo se jim překonat všechny jejich zakořeněné předsudky. Ale nyní čelí nové hrozící krizi. Jejich čtyři švagrové Rachid, David, Chao a Charles jsou odhodláni z mnoha různých důvodů opustit Francii. Ale jak k tomu přijdou právě Cloude a Marie Verneuilovi? Jejich obavy, že se z jejich blízkosti rozeběhnou po celém světě dcery i vnoučata, je vede k vymýšlení nejrůznějších důvodů jak je ve Francii všechny udržet. A to nejlépe tak, že jim dokáží, že je Francie tou nejúžasnější zemí na světě. A to i přesto, že na ni oba do této chvíle svorně s velkou chutí nadávali.