Praha ZÁŘÍ - Loutky v nemocnici

Loutky v nemocnici přináší již patnáctým rokem radost a úsměv dětem i seniorům v nemocnicích a léčebnách. V rámci třítýdenního festivalu Praha Září však tentokrát vyrazí mimořádně mimo brány zdravotnických zařízení, aby na pražském Výstavišti oslavily svoje patnácté narozeniny.

Jak se na energického teenagera sluší, rozjedou oslavu ve velkém stylu a od 16. do 20. září zahrají v divadelním chapiteau to nejlepší ze svého repertoáru pro všechny hravé a zvídavé děti od 5 do 105 let.

Loutky v nemocnici na Praha Září

16. 9. – 16:00 – 17:00

Malý koncert v chapiteau

křest CD Divočiny a Knihy Marky Míkové a Jaromíra Františka Palmeho Pohádky na předpis



17. 9. – 16:00 – 17:00

Maringotka

Po představení bude muzika: Sylvie Krobová



18. 9. – 16:00 – 17:00

Pralidi

Po představení bude muzika: Jiří Hodina a Jaromír František Fumas Palme



19. 9. – 17.00 – 18:00

Zvířátka a loupežníci

Po představení bude muzika: Krystyna Skalická a Terezie Palková



20. 9. – 15:30 – 16:15

Prodaná nevěsta



20. 9. – 17:15 – 18:45

Loutky v nemocnici + Kašpárek v rohlíku na Křižíkově fontáně

Spolek Loutky v nemocnici se věnuje práci na poli dramaterapie a rozvíjí spektrum aktivit v oblasti psychosociální péče. Již patnáct let se zasazuje o ulehčení pobytu dětí i seniorů v nemocnicích a léčebnách.