Běh strmý do zámeckého vrchu

Zveme vás na již 20. ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu.

Kdy: čtvrtek 24. září 2020 od 16.30 do 18.30 hodin (za každého počasí)

Kde: Thomayerovy sady, Praha 8 – Libeň

Prezence a prohlídka trati průběžně v uvedeném čase.

Soutěží se v kategoriích:

Předškolní děti

do 6 let

Mladší zákyně/žáci 6–10 let

Starší žákyně/žáci 10–13 let

Dorostenky/dorostenci 13–17 let

Ženy/muži 17–40 let

Seniorky/Senioři nad 40 let



Pro zařazení do kategorie je určující ročník narození.

Běh probíhá na trati o délce 199 metrů, převýšení činí 29 m. Povrch asfalt.

Startovné: dobrovolné

Ceny:

jména vítězů jednotlivých kategorií budou zvěčněna na putovním poháru

pro první tři v každé kategorii diplom a drobná věcná upomínka

pro každého účastníka malá sladká odměna v cíli

Vyhlášení výsledku všech kategorií v 19.00 v místě startu.