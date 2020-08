Lenka Jasanská dětem

Tvorba Lenky Jasanské je stejně různorodá jako knihy, které vypravila svými ilustracemi. Veselé příběhy Miloše Kratochvíla, švédské či chorvatské lidové pohádky nebo vážné příběhy z historie naší země – co téma, to jiný přístup. Při své práci využívá svou původní profesi grafické designérky, takže o knize přemýšlí od samého počátku jako o celku. Výstava představuje výběr titulů z posledních let určených dětským čtenářům. Její tvorba je pravidelně zařazována do výběrového katalogu Nejlepší knihy dětem, za svou práci byla nominována na Zlatou stuhu a Himálajské pohádky získaly toto ocenění za nakladatelský počin.