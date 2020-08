Monkey´s Gym – pohybové a sportovní kroužky pro malé rošťáky!

Profesionální dětské tělocvičny Monkey´s Gym zahajují v září opět sportovní kroužky, které budou děti bavit: Však už jejich názvy znějí slibně! Rošťáci, Šídla, Parťáci, Sporťáci… A zábavné je i prostředí: Monkey´s Gym jsou opravdové dětské tělocvičny – jsou šité na míru dětem a vybavené kvalitními pomůckami vybíranými speciálně pro potřeby malých cvičenců – patří mezi ně dětské gymnastické kladiny, bradla, žebřiny, trampolíny, zábavné barevné a měkké cvičební prvky či horolezecká stěna.

Kvalitní metodika výuky, vlastní prostředí moderně vybavených dětských tělocvičen, zábavná forma cvičení, malé skupinky, individuální přístup a zkušené lektorky a lektoři – to je to, co tělocvičny Monkey´s Gym vystihuje. Lektoři s dětmi cvičí podle odborně vytvořené metodiky, která klade důraz na jejich správný psychomotorický vývoj i na zábavnost každé lekce. Děti cvičí v prostředí, které je určené jen jim, je bezpečné a pravidelně desinfikované. Kurzy probíhají v malých skupinkách a podle věku, aby se děti mohly co nejvíce rozvíjet. V průběhu týdne je na výběr z mnoha dnů a časů pro každou věkovou kategorii.

Ve všech lekcích je kladen důraz na odpovídající všesportovní rozvoj dle věku a vývojových fází – u nejmenších se klade důraz na to, aby na sebe fáze pohybového vývoje správně navazovaly, a děti tak získaly už v útlém věku dobré základy pro další prohlubování pohybových dovedností. Až do 2,5 let cvičí děti společně s rodiči, což jim dává pocit bezpečí a umožňuje přivyknout si na nové aktivity i prostředí tělocvičen. Děti mezi 2,5 a 3 roky se od rodičů někdy těžko odpoutávají. V kurzech Monkey´s Gym proto mohou být společně, aby získaly potřebnou jistotu a zvykly si na jiný způsob cvičení bez rodičů. Malí sportovci ve věku 4-7 let jsou často velmi živí, proto je jim určená metodika postavená na základech gymnastiky a atletiky, doplněná o míčové a jiné sportovní hry zaměřené na logické myšlení. Děti ve věku 5-7 let pak dostanou obecné základy mnoha sportů, v průběhu semestru se věnují fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu, tenisu, hokeji, golfu, gymnastice, atletice… Všechny skupiny mají ale jedno společné – cvičení je tady vždy zábava bez tlaku na výkon či vítězství! Tělocvičny Monkeyˈs Gym najdete v Praze v obchodním centru Galerie Harfa, Obchodním centru Šestka a v Baby Clubu Juklík ve Stodůlkách.