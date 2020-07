Lenka Černota / Vlčina

Nejobsáhlejší autorská prezentace malířky Lenky Černoty (1985) je zaměřená na její osudové téma. Vlčina může být těžká vůně vlka, která ohlašuje skrytou přítomnost zvířete, ale i imaginární kůže, do níž je možné se zahalit a dívat se na svět vlčíma očima.

Prostor galerie se mění v teritorium, domov i loviště zároveň. Absolventka pražské akademie v něm představuje své barevně intenzívní velkoformátové malby, nezřídka vytvářené bez štětců přímo rukama - vrstvené, stejně jako proškrabávané do hloubky. Dotýkaná „vlčí“ plátna doplňovaná intimními zápisy z posledních pěti let mají těžiště v přítomnosti. Jsou zpracovávaná individuální kombinovanou technikou a často ohledávají nezřetelnou hranici mezi kultivovaným a živočišným v nás. Některá z nich autorka posílá žít na čas do lesa.