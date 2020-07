Opeth v Praze

STÁLICE ŠVÉDSKÉ PROGRESIVNÍ METALOVÉ SCÉNY POTVRDILA NA JARO PŘÍŠTÍHO ROKU TURNÉ, VE KTERÉM NEZAPOMNĚLA NA ZASTÁVKU V PRAZE. V NAŠÍ METROPOLI VYSTOUPÍ 15.BŘEZNA VE FORU KARLÍN, KDE NAŽIVO PŘEDSTAVÍ SVÉ AKTUÁLNÍ ALBUM “IN CAUDA VENENUM”.

„KDYŽ JSEM BYL MLADŠÍ, CO NEJTVRDŠÍ ZVUK BYL PRO MĚ VŠÍM. ALE JAK ŠEL ČAS, POZBYLO TO PRO MĚ VÝZNAMU. KDYŽ DNES ČTU, ŽE NĚJAKÁ KAPELA NATOČILA NEJTVRDŠÍ DESKU, ŘEKNU SI: HMM A CO JAKO? UŽ MĚ TO NEOMRAČUJE, PROTOŽE ONU “TVRDOST” UŽ NEVIDÍM V DRSNÝCH KYTARÁCH A ŘVOUCÍCH VOKÁLECH, ALE V EMOCÍCH A POCITECH, KTERÉ TA HUDBA VYVOLÁVÁ,” ŘÍKÁ MIKAEL ÅKERFELDT A POSLEDNÍ ALBUM OPETH “IN CAUDA VENENUM” JEHO SLOVA DOKLÁDÁ.