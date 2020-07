Posledních ze žhavých milenců

Komedie, při které se smějí diváci bez rozdílu věku, a tu a tam i zaslzí. Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po letitém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec nežije. Roztoužený „svůdník“ si do bytu své maminky postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.

Autor: Neil Simon, Režie: Zdeněk Kaloč, Hrají: Petr Nárožný a Simona Stašová (trojrole)

Produkce: Agentura Harlekýn.

Více info: www.kc12.cz, rezervace vstupenek: jara@kc12.cz