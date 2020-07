Festival jak víno

Čekání je u konce! Zveme Vás na oslavu léta, vína a hlavně zdraví a pohody. Již potřetí do malebného prostředí Střeleckého ostrova. A co by to bylo za oslavu léta bez bublinek. Přijďte ochutnat jemná svěží vína, objevit svět frizzante a prosecca či rovnou odseknout hrdlo pravému sektu.

Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblastí starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce.

K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie, můžete si tak párovat vybraná vína dle svých chutí a pocitů.