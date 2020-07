Restaurace Villa Richter Vás zve na náhradní open-air akci Růžové léto ve vinici. Když nám to nevyšlo 1. května, tak si to vynahradíme 11. a 12. července a když se vám to bude líbit možná i něco přidáme! Přijďte si užít romantickou atmosféru spojenou s růžovým vínem a s jedním z nejhezčích výhledů na Prahu.

Méně je někdy více!

Populární degustace růžových vín se kvůli nařízeným omezením bude letos konat v komornější podobě. Počet vinařů bude sice menší, ale budou to ti nejlepší ve svém oboru, a degustovat se bude v nejkrásnějších částech vinice.

Aby se na každého dostalo, prodlužujeme akci na dva dny a v případě potřeby i na další víkend.