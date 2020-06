Baumann&Henderson: How Things Go

První společný projekt mladé autorské dvojice Felix Baumann (DE) a Sean Henderson (US/CH) kombinuje tanec, fyzické a vizuální divadlo. Je inspirovaný filmem The Way Things Go (1987), švýcarského uměleckého dua Peter Fischli a David Weiss, který dokumentuje dlouhý kauzální řetězec sestavený z každodenních předmětů. Inscenace „HOW THINGS GO“ je pohybovým výzkumem předmětů a materiálů, jejich fyzičnosti a funkce, jejich hybnosti a vlivu, který mají na pohybující se lidské tělo.