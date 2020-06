The Best of Import Export Rock'n'roll

Vstupné: Vstup v ceně běžné vstupenky do muzea.

Úspěšná výstava Import / Export / Rock’n’Roll, kterou připravilo Národní muzeum – České muzeum hudby a která na příkladech dobové vydavatelské produkce (a nejen na nich) mapuje pohyb hudby v normalizačním Československu i přes jeho železné hranice, jde do finále. Než ale v poslední červnový den zavře své brány naposled, zveme vás na speciální večer. V pondělí 22. června proběhne poslední z řady komentovaných prohlídek, jimiž provází spoluautor výstavy a hudební publicista Petr Ferenc, a hned poté o pár kroků dál, v kavárně Českého muzea hudby, poslechový pořad, jehož obsah je zatím zahalen tajemstvím. Za pokus to stojí – zatímco komentovaná prohlídka je v ceně běžného vstupu do muzea, na poslechovku se žádné vstupné neplatí. Komentovaná prohlídka začíná v 17:30 u vstupu do výstavy, poslechový pořad v 19:00 v kavárně.

