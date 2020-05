Dětský den v muzeu iluzivního umění

Milí návštěvníci, v neděli 31. května se v našem muzeu koná dětský den. Čeká na Vás nabitý program (soutěže o ceny, hry a hlavolamy, malování na obličej či LEGO koutek) a také vstup pro děti do 15 let zdarma. Přijďte to s námi pořádně oslavit. Budeme se na Vás těšit! IAM Prague