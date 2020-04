LIVE stream - Malé divadlo - Čechomoří

„Pravda, nám chybí moře. Nám chybí vědomí, že na druhé straně je také svět. Sedíme jako žáby v rybníce a kuňkáme na sebe." T. G. Masaryk V roce 1975 podal Ing. Karel Žlábek zlepšovací návrh v podobě do detailů propracovaného projektu rychlostní železnice, která by podzemním tunelem spojovala České Budějovice s Jadranem. Tunel by ústil na umělém mořském ostrově Adriaport vybudovaném z materiálu vykopaného hloubením tunelu, který se měl stát majetkem československého státu. Ale jeho příběh začíná mnohem dřív...

Autorská inscenace o lásce k moři a o snech českého národa k výročí 100 let republiky.

