Příměstské kempy děti zabaví a naučí novým sportům

Sportovní příměstské kempy jsou čím dál oblíbenější. Děti si tady vyzkoušejí rozmanité pohybové aktivity, ale také se naučí základy mnoha sportovních disciplín, k nimž se v běžném školním roce nedostanou. Rodiče mohou i v létě v klidu pracovat a přitom vědí, že o jejich děti je nejen dobře postaráno, ale že se i skvěle baví.

Cílem kurzů je děti smysluplně zabavit v době, kdy se jim rodiče nemohou věnovat, dopřát jim rozmanité pohybové aktivity, a třeba je i naučit základy sportovních disciplín, které jinak nemají možnost si v běžném školním roce vyzkoušet. Dětské tělocvičny Monkey’s Gym letos pořádají letní kempy pro děti od 4 do 10 let a výběr sportů je skutečně velký: Každoročně nejoblíbenější jsou kempy in-line bruslení.

Letošní novinkou pak budou outdoorové kempy, kdy lektoři s dětmi intenzivně a v přírodním prostředí procvičí každý den jinou dovednost od oblíbených in-line bruslí, přes kolo, lezení, outdoor posilovnu, atletiku v přírodě či lanové překážky. Kemp sportovní všestrannosti je zase plný populárních i méně známých sportů, a děti se tak seznámí se základy gymnastiky, atletiky, minigolfu, míčových her, vyzkouší si lukostřelbu, přetahovanou lanem, kroket, skoky na trampolíně či badminton. I přes velkou popularitu atletiky u nás děti bohužel nemají moc možností setkat se s jednotlivými disciplínami v praxi. Právě to jim umožní lektoři na atletických kempech Monkey’s Gym. V kempu míčových her čeká na děti každý den trochu jiná zábavná aktivita s míčem, aby na konci týdne měly základy všech míčových sportů. V tanečních kempech Monkey’s Gym se pak děti každý den naučí jiný tanec a společně nacvičí představení pro rodiče, které jim poslední den kempu předvedou!

Místo: Monkey´s Gym, pobočky Galerie Harfa a OC Šestka

Termíny: 1. 7. až 28. 8. 2020, ve všední dny od 8:30 do 13:00