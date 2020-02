Audrey a Tony. Tony a Audrey. Dvacet let manželství. Dvě děti. Dva roky po rozvodu. On, úspěšný kameraman z reklamky, čerstvě oženěný s podstatně mladší dívkou, s níž právě čeká dítě. Ani ona na první pohled nestrádá – od svatby s jejím novým partnerem ji dělí už jen tři dny. Bývalí manželé přijíždějí na venkovskou chalupu, kterou spolu kdysi sdíleli a která se má nyní prodávat, aby se podělili o nábytek a jiné cennosti.

Přijíždějí se vším zdánlivě vyrovnaní a smíření, s nadějnou vyhlídkou na své nové životy. Navíc jejich společné setkání s odstupem času jenom potvrdí, že se nemohou vystát. Nemohou si říct ani dvě slova, aby si vzájemně nevlítli do vlasů. Přesto se pustí do úklidu chalupy a na povrch začnou vyplouvat dosud nezjevené skutečnosti – a Audrey s Tonym dojde, že pořádek si musejí udělat především ve svých vztazích. Podlehnou této „chvilkové slabosti“ a přehodnotí své dosavadní životní postoje a názory na toho druhého? A jak tím vším zamíchá jejich osmnáctiletá, rebelská dcera Lucy? Situace se komplikuje a vše dopadne jinak, než by divák předpokládal. Zdánlivě ukončená životní kapitola může mít pokračování…

Chvilková slabost je bravurní jímavou komedií významného britského dramatika a herce Donalda Churchilla (1930–1991), který se na českých jevištích zabydlel v 90. letech komediálním hitem Natěrač (později byly uvedeny také jeho hry Na ocet či Slečna Flintová). Churchill nikdy nezapřel vlastní hereckou zkušenost a ve svých textech vždy úzkostlivě dbal na rovnocenné a efektní herecké party.