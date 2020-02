Akční vstupy pro batolata a předškoláky

Park Toboga Fantasy nabízí zvýhodněné vstupy maminkám batolat a předškoláků, a to každý všední čtvrtek a pátek (kromě víkendů a svátků) od 10:00 do 14:00 hodin (akční vstup pro dítě za 149,-Kč a pro dospělé za 49,-Kč). Děti do jednoho roku mají vstup zcela ZDARMA!

V parku je velký koutek pro batolata, který je plný zajímavých atrakcí. Bazének s balonky, malé klouzačky, prolézačky, obrovské lego kostky, houpačky a mašinky vaše děti zcela jistě zabaví. Můžete si mezitím v klidu vypít kávu a odpočinout si.

Samozřejmostí je vybavení pro nejmenší děti – přebalovací pulty, nočníky, malé toalety a umyvadla. V kuchyni možnost ohřevu kojenecké stravy. V prvním patře, kam lze pohodlně dojet výtahem, se nacházejí parkoviště pro kočárky.