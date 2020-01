Street SHTS výstava

Na výstavě se spojí práce dvou fotografů, kteří každý svým vlastním pohledem zachycují život v městských ulicích. Milan Koudelka a Miroslav Malý se již sešli na své společné výstavě (Bělehrad). Pro autory jsou typická témata města a života v něm. Zcela zásadní je pro ně osobité vnímání tohoto rušného prostředí a hemžení lidí, které promítají do svých fotografií. Spojuje je cit pro detailní popis vizuálního obrazu, v němž poukazují na rozmanitost pouličního dění.



O hudební doprovod se postará DJ Jeffology.



Milan Koudelka



,,To je zajímavý, co je na tý fotce."

- ,, To je zajímavý, že si toho normálně nevšímáš."



Miroslav Malý



Jeho fotografie zachycuje obrazovost okamžiku a promítá ho do minimalistické kompozice, jež v sobě odkrývá pohyb jakožto jednotící pojem. Jako základní kompoziční prvky využívá přicházení a odcházení, střet osob či věcí, které svým vstupem do obrazu vnáší zároveň svoji pomíjivost.

U barevné fotografie je nosným znakem výraz skladu barev, který je vždy minimální. Na neutrálním podkladu jsou zvýrazněná jednotlivá barevná odstínění. Světlo dotváří danou stukturu a v celkovém obrazu vyzdvihuje dominantní prvky.

Do materiálu vstupuje stavba linií vedoucí k samotnému pohybu. Vybraný úhel naznačuje počátek střetu - ten vyvolává napětí pomocí narušování lineárnosti a přechodů. Nastavením výchozí struktury je dán počáteční úhel, v němž je střet již předpokládán.



Tímto bychom Vás rádi pozvali na vernisáž do kavárny Coma´r a to ve středu 4.3.2020 od 18:00.



Konec výstavy 31.3.2019