Jazz klub Tvrz: Allison Wheeler trio

Jazzová zpěvačka Allison Wheeler, absolventka University of Northern Colorado, obdržela několik ocenění prestižního časopisu Down Beat. Zaměřuje se především na vkusné zpracování známých či méně známých jazzových standardů. Současně také pracuje na novém autorském repertoáru, který by se dal žánrově zařadit do dnešního newyorského mainstreamu. Její zpěv se vyznačuje nekompromisním swingovým nádechem a velkým příklonem k vokální improvizaci/scatu. Spolu s ní vystoupí Daniel Bulatkin při hře na piano a na kontrabas doprovodí Max Makagonov.