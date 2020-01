Deliwery v Praze

V únoru 2020 to bude už neuvěřitelných 15 let, co se dala dohromady vypečená banda Deliwery. A právě k této příležitosti si připravil na únor speciální koncert v Rock Café! Jako speciální host se představí u nás velmi oblíbený Rocky Leon.

Deliwery Deliwery je pražská hudební skupina hrající svižný punkrock se saxofonem a příčnou flétnou. Nápad na založení tohoto šíleného uskupení vznikl jako asi většina podobných hudebních těles v jedné z mnoha modřanských hospod...