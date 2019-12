FOR PASIV: veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb

Veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV, který je jedinou komplexní akcí svého oboru v Česku, již poosmé představí novinky a trendy ve světě úsporných staveb. Ve dnech 6. až 8. února 2020 zaměří svou pozornost převážně na dotace pro úsporné bydlení a nadcházející změny v legislativě. V PVA EXPO PRAHA budou připraveni odborníci v poradenském centru, kteří bezplatně zodpovědí veškeré otázky návštěvníkům. Vyhlásí se také výsledky 5. ročníku soutěže Úsporný dům 2019.

FOR PASIV je jedním ze tří pilířů unikátního souběhu veletrhů, jehož dalšími jednotlivci jsou FOR WOOD – veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů a FOR THERM – veletrh krbů, kamen a kotlů.

Termín a místo konání: 6.–8. 2. 2020, PVA EXPO PRAHA

Otevírací doba:

• čtvrtek–pátek: 10.00–18.00 hod.

• sobota: 9.00–16.00 hod.

Vstupné:

• základní: 100 Kč

• zlevněné: 50 Kč