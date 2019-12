Kluziště - Galerie Harfa Praha

Přijďte si zabruslit s vašimi dětmi na ledovou plochu na střeše Galerie Harfa. Veřejné bruslení denně od 15.00 do 18.30 hodin. Večerní veřejné bruslení v sobotu od 19.00 do 20.30 hodin. Bruslení pro děti denně od 13 do 14:30 hodin.

Veřejné bruslení: denně 15:00 -18:30

Večerní veřejné bruslení: sobota 19:00 - 20:30

Veřejné bruslení pro děti do 10 let s doprovodem: denně 13:00 - 14:30

V případě nepříznivých klimatických podmínek může být kluziště omezeno.