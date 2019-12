James Harries Band – Křest CD

Co mají společného Ed Sheeran, Katy Perry, Marek Ztracený, Lewis Capaldi, Machine Gun Kelly, One Republic, Imagine Dragons, Mirai…? Tihle všichni byli v zářijovém rádiovém žebříčku IFPI pro Českou republiku až za britským zpěvákem a kytaristou Jamesem Harriesem! Jamesův singl Superstition z připravované desky, která vyjde v lednu 2020 na labelu Tranzistor, znáte z Radiožurnálu, Evropy 2 a dalších rádií.

James chtěl při nahrávání nového počinu Superstition zkusit něco nového a důležitým limitem bylo předsevzetí, že na desce nebude zvuk akustické kytary. Většina písní tak vznikla u piana. O zvuku desky James říká: “Záměrně jsem chtěl bohaté aranžmá a v tom je producent Viliam Béreš mistr. Nová deska je zvukově hodně odlišná od toho, co jsem dělal doteď. Nazval bych to písničkářskou pop music. Možná s přídavkem gospelu, soulu a blues, aby to bylo barevné.”