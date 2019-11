Adrian T. Bell

Zpěvák a kytarista pražských The Prostitutes vyrůstal ve Velké Británii, kde kdysi dokonce býval navigačním důstojníkem královské flotily, později vystudoval krajinnou architekturu. Od počátku devadesátých let však žije v Praze, kde si kromě působení v mateřské kapele k padesátinám nahrál a v roce 2014 vydal sólové album Different World, které získalo jako album roku Cenu Apollo českých hudebních publicistů a odstartovalo Adrianův vlastní projekt. Počátkem roku 2016 následovala druhá deska Night and Day, plná emotivních písniček s popovým potenciálem a chytrými melodiemi. „Název alba Different World odkazuje k relativně nedávným dobám, kdy bylo běžné, že vám otec dal jednu za ucho a matka vás poslala ven si hrát, než uvaří večeři,” řekl tehdy o desce sám Adrian. V jeho tvorbě se podmanivým způsobem kloubí klasický kytarový zvuk s Adrianovým typickým hlubokým hlasem a na prvním místě je dle vlastních slov hlavně “dobrá písnička”.