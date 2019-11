The Academic v Praze

The Academic, kteří v Česku loni vyprodali Café V lese, opět vystoupí v Praze. Svůj další koncert mají naplánovaný na 1. dubna do Futura.

Od soutěže 'Battle of The Bands' na škole se vypracovali v jednu z nejnadějnějších nových kapel. Na velkých festivalech předskakovali Twenty One Pilots, The Strokes, Catfish And The Bottlemen. Na Hype Machine získali třetí místo s miliony online streamů a hrají je mnohá rádia včetně BBC Radio 1 v Británii (Annie Mac, Huw Stephens,Phil Taggart).