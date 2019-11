Autor hry je francouzský herec a režisér, který pracuje pro film, televizi i divadlo. Stát jsem já jeho prvním publikovaným divadelním textem, který vznikl na základě stejnojmenné inscenace, s níž se Macaigne vydal na úspěšné evropské turné.

Hra vypráví mýtus o zrození národa a o zrození státu. Je to příběh království a zároveň rodinná sága. Vše začíná králem, kterého všichni chtějí zabít jako symbol diktátorského režimu, jemuž dávno odzvonilo. Děj se odehrává v neznámé zemi, v neznámém království, ale neustále se odkazuje na náš svět. Jsou zde použity reálné proslovy Nicolase Sarkozyho, citace z her Thomase Bernharda, odkazy na Donalda Trumpa a zmiňují se snad všechny státy naší planety. Je to země vymyšlená, vzdálená, která však s námi nějak až příliš nebezpečně souvisí. Je to hra o společnosti, která se nedokáže přerodit a točí se v kruhu prokletí a vlastních selhání.

Ve hře se objevuje spousta popových písní, okouzlujících novinářek, šarmantních moderátorů a vtipných a chytrých politiků. Protože: i když se mluví o politice a nenapravitelnosti lidského ducha, musí to být hlavně zábava. Ve výsledku je to pohádka o jednom království, kde, aby se všichni měli dobře, musí se nejdřív povraždit.

České premiéry 12. a 13. března 2020