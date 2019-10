Podívej se dovnitř - celodenní prožitkový seminář tance a malby

Podívej se dovnitř - prožitkový seminář tance a malby Otevře díky své podstatě emoce a pocity. Probudí k činnosti jiný druh vnímání a odbourá napětí, které v sobě uchováváme. Intuitivní tanec uvolní mysl a technika volné malby dá následně prostor k zachycení vjemů ukrytých v hlubší sféře nás samých. Nic nepřikazujeme, nehodnotíme ani neučíme jak se má tančit a malovat, člověk již od přírody vše umí a jeho duše ví, jak se má projevit a vyobrazit, když se jí dá prostor. V dnešní přemodernizované době plné musů a pravidel se tak ocitnete v jednodenní oáze sebe sama a dovolíte si vyjádřit se tak, jak se momentálně cítíte…volně, svobodně a jedinečně.

Intuitivní tanec – každý zde tančí dle svých možností a tělesných dispozic, každý vystupuje z jiného základu a tak bude mít jinou možnost na hudbu reagovat. Toto je velmi důležité, jelikož každý se nachází v jiném věku, řeší jinou životní situaci a má jiné pohybové možnosti než někdo jiný a ti všichni se mohou potkat v jedné hodině tance, na jednom místě a pro každého z nich a všechny dohromady to bude mít zaručený přínos. Tanec proběhne během dne 2x, vždy je ukončen klidovou relaxací a kontinuálně přechází do malby. Malba – jde o malbu volnou technikou, kdy člověk nechá doznívat tóny z tancování… umožní své ruce volně vyobrazit to, co je třeba, aby vyšlo na světlo. V dopoledním bloku bude malba pastelkami na papír do kruhu „mandala“. V odpoledním bloku bude pak volnou technikou na plátno akrylovými barvami. Oba obrazy si můžete odnést domů a tím si prožitek zakotvit. Přirozeným jazykem emocí je hudba, jazykem těla je tanec, jazykem duše je obraz…ačkoli se tyto jazyky mohou projevovat s matematickou přesností, pochopit (a vyjádřit) je lze pouze intuitivně. S sebou: podložku a deku, pohodlný oděv vhodný k vrstvení, svačinu a pití. Pomůcky a materiál pro malbu jsou v ceně semináře. Taktéž malé občerstvení, káva a čaj. Lektoři: Petr Jáchym, Šárka Horká Místo konání: TC - Politických vězňů, Praha 1 Termín: 16. listopadu (sobota), začátek: 10.00 – 17.00h / pauza na oběd v místě Cena: 2.200,- Kč REZERVACE NUTNÁ – E: merkurio-tanec@seznam.cz