POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ MPSV Historicky druhý Den otevřených dveří Ministerstva práce a sociálních věcí se uskuteční 28. října 2019 od 9:30 do 14:30 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky historické budovy a výstavu obrázků dětí s názvem „Senioři očima dětí“ připravenou ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb. Program Dne otevřených dveří bude obsahovat zhruba půlhodinové skupinové prohlídky historické budovy ministerstva a jejích reprezentativních prostor s výkladem, které budou probíhat každých patnáct minut.

Návštěvníci se také seznámí s agendou ministerstva a jeho přímo řízených organizací. Vstup na Den otevřených dveří MPSV je zdarma! Registrace předem není povinná, ale je vhodná pro zajištění si konkrétního času prohlídky. S sebou je nutné mít platný doklad totožnosti. V případě návštěvníků s pohybovým omezením je nutné tuto skutečnost nahlásit při potvrzení účasti, aby bylo možné zajistit individuální režim prohlídky (celá trasa není bezbariérová). Z bezpečnostních důvodů nebude umožněn vstup do budovy osobám s velkými zavazadly a kočárky. Datum: pondělí 28. 10. 2019 Čas: 9:30 – 14:30 (prohlídky každých patnáct minut) Místo: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 Upozornění pro návštěvníky: • Vstup bude umožněn pouze hlavním vchodem budovy, následně bude každý návštěvník zaevidován na základě předložení platného průkazu totožnosti a podstoupí bezpečnostní kontrolu. • Prohlídková trasa trvá zhruba 30 minut. • Prosíme o potvrzení vaší účasti s uvedením počtu osob a konkrétního času prohlídky na Dni otevřených dveří e-mailem na registrace@mpsv.cz, a to do 24. 10. 2019 do 16:00 hod. • S ohledem na omezené parkovací možnosti i kapacity v okolí budovy MPSV doporučujeme návštěvníkům cestovat MHD.