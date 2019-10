Petr Josek / Tak jsem fotil

Práce v ČTK připravila autora na následující kariéru v mezinárodní agentuře Reuters, pro kterou fotografoval dramatické události ve státech bývalé Jugoslávie. Dále dokumentoval konflikty v postsovětských republikách i v Rusku, situaci v Iráku těsně po svržení Saddámova diktátorského režimu a v dalších zemích.

V roce 1997 se po návratu z Albánie vydal dokumentovat rozsáhlé povodně v České republice. Po návštěvě Troubek se přesunul do Uherského Hradiště, kde pořídil Fotografii roku – Czech Press Photo 1997. „Všichni chtěli vědět, co je to za psa, a mnoho lidí se k němu hlásilo. Tuším, že se jmenoval Guvernér. Byl jsem dokonce osočen, že jsem situaci zinscenoval. Podle některých jsem psa do vody hodil, protože měl mokrou hlavu,“ popisuje Petr Josek.

Kromě válečných fotografií jsou vystaveny fotografie zejména z oblasti sportu a každodenního života, které jsou nedílnou součástí práce agenturního fotografa.