Inside Rembrandt

U příležitosti 350. výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších nizozemských malířů Rembrandta Harmensz. van Rijn (1606 Leiden – 1669 Amsterdam) připravuje Národní galerie Praha společně s Wallraf-Richartz-Museem v Kolíně nad Rýnem reprezentativní výstavu věnovanou tomuto umělci.

Ústředním motivem výstavy je portrét Učence ve studovně ze sbírek Národní galerie Praha z roku 1634, tedy z období naplněného pro Rembrandta úspěchem jak v profesním, tak v soukromém životě. Portrét však nezachycuje jen fyzickou podobu neznámého muže, ale Rembrandtovi se v něm mistrně podařilo zachytit dramatický duchovní život portrétovaného starce a díky výrazu tváře tak vyprávět bohatý příběh, čímž samotnou malbu staví na úroveň malby historické. I přesto však v sobě toto výjimečné dílo skrývá do dnešní doby více otázek než odpovědí. Výstavní projekt se v několika provázaných kapitolách pokusí pohlédnout na téma poznání a učenosti, kontemplace a intimity z odlišných úhlů – od umělcových počátků a časných prací v kontextu tohoto tématu, přes vzrůstající popularitu v Amsterdamu v třicátých letech 17. století, až po relevantní práce žáků i současníků a moderní pochopení Rembrandtova díla.

Výstava představí řadu prvotřídních děl zapůjčených nejen z významných světových muzeí a galerií, jako je například The Metropolitan Museum of Art New York, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, The National Gallery London či vídeňská Albertina, ale i od soukromých zapůjčitelů.