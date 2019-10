The Murder Capital v Praze

Dublinští The Murder Capital se řadí mezi nejvýraznější tváře současného post-punkového obrození. Není to síla, pochmurnost nebo vztek, ale laskavost a něha, co je dělá tak jedinečné. Ještě než letos vydali debutové album „When I Have Fears“ produkované Floodem (New Order, PJ Harvey), doprovázela je pověst jedné z nejpozoruhodnějších současných kytarovek, na jejíž vystoupení se na showcasových festivalech stojí dlouhé fronty. Na svém mimořádném debutu, jak o nahrávce ve své recenzi s plným hodnocením mluví deník Guardian, se pětice muzikantů vypořádává s těžkostmi života: „Nezpíváme o ideálu lásky, ale o trápení, které láska, samota a smutek přináší. Nechceme se jen tak plahočit, chceme se protancovat do světlých dnů,“ komentuje desku kapela.

Vstupenky v prodeji od 18. října.