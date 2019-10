1. Český maraton Praha – Dobříš

Nejstarší český maraton – „Marathon Praha – Dobříš“ - oslaví v letošní obnovené podobě 112. narozeniny. Letos se běží v neděli 20. října 2019 jako součást tradičního a respektovaného seriálu zážitkových běhů Mizuno Trail Running Cup. Start je v 11 hodin z pravého břehu Vltavy v areálu A-Parku v Braníku.

Trasa povede podél řek Vltavy a Berounky až do Radotína, poté okolo Lipenců do lesa pod Kopaninou k Jílovišti a dále brdským hřebenem na vrchy Červená Hlína (467 m) a Skalka (555 m), přes Kytín a Voznici až na okraj Dobříše do areálu SK Vlaška. Trať měří klasických 42,195 km, ale pozor - při tom nasbírá převýšení 864 metrů!