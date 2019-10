Veletrhy hraček a potřeb pro děti For Toys a For Babies

Souběh veletrhů FOR TOYS, FOR GAMES, FOR BABIES a BIOSTYL – ECOWORLD, které se konají ve dnech 17. až 20. října 2019 v PVA EXPO PRAHA, představí vychytávky, novinky a trendy ze světa her, hraček, potřeb pro děti a kojence a zdravého životního stylu. Na jednom místě se sejdou stovky vystavovatelů a odborníků z oboru, chybět nebude ani bohatý program a příležitost pořídit vánoční dárky.

Veletrh FOR TOYS přinese do Letňan spoustu zajímavých novinek ze světa hraček a her. Vedle expozic od předních českých firem bude na návštěvníky čekat řada veselých pódiových vystoupení a soutěží. Děti si na veletrhu mohou hračky a hry samy vyzkoušet a rodiče tak budou bohatší o tipy na vánoční dárky. Na veletrhu videoher a interaktivní zábavy FOR GAMES bude zase připraveno to nejlepší z herního trhu v ČR. Akce potěší vyznavače herních konzolí, PC, hardware a přinese to nejlepší napříč příslušenstvími herních platforem.

Vše pro miminka pod jednou střechou

Na jubilejním desátém ročníku veletrhu potřeb pro děti a kojence FOR BABIES se představí nejvýznamnější firmy, které nabízí kočárky, autosedačky, oblečení pro miminka i starší děti nebo oblíbené látkové plenky. Příchozí se mohou těšit na expozice plné dětských lahviček, dudlíků a kosmetiky, botiček nebo dětských kol a odrážedel. Velkým lákadlem jsou i zajímavé veletržní slevy od vybraných vystavovatelů. Doprovodný program bude doplněn o zajímavé workshopy, přednášky na aktuální témata, soutěže o hodnotné ceny či kreativní dílny.

Zdravý životní styl a výživa

Desítky vystavovatelů z oblasti zdravého životního stylu a výživy, ekologicky šetrné výrobky, nabídky a tipy na aktivní trávení volného času, relaxaci a vylepšení zdravotní kondice, to je další ročník veletrhu BIOSTYL-ECOWORLD. Představeny budou nejnovější environmentální trendy týkající se bezodpadového hospodaření, ochrany životního prostředí nebo produktů pro vícenásobné využití. Chybět nebude bohatý a zajímavý doprovodný program.