Klára Sedlo: Kostlivec ve skříni - Barley Gallery

Klára Sedlo a její tajemné dílo plné symboliky, tentokrát na téma iracionálních strachů, paranoidních myšlenkových konspirací, halucinací, věšteb, zjevení a proroctví. To vše tak, jak to umí jen ona - s nadsázkou, vtipem a zatraceně přitažlivě. Kostlivci, které Klára vytahuje ze skříně a teleportuje na plátno, jsou v podstatě jistou formou zhmotnění lucidních snů. Jsou to temné noční můry, které nás možná dlouhodobě děsí, ale pokud si to budeme přát a dokážeme se s nimi spřátelit a podívat se na ně s humorem, změníme negativní na pozitivum. Není to tak těžké. Jde jen o to, jak moc umíme chtít něco chtít. Nebo vědět, co nechceme.

Klára Sedlo si znovu hraje a čaruje s lidským podvědomím a spolu s armádou plyšáků a zdánlivě šílených tvorů reinkarnuje naši mysl. A jde jí to skvěle.