Palm Off Fest 2019 - MEIN KAMPF

REŽIE: JAKUB SKRZYWANEK

Teatr Powszechny, Varšava, Polsko

Inscenátoři se prostřednictvím devadesát let starého textu Adolfa Hitlera snaží položit otázku, do jakého stupně jsou dnes jeho názory a postuláty stále aktuální.Analyzují jeho jazyk, aby odhalili, do jaké míry se jeho slova shodující s dnešním jazykem nenávisti (hate speech). Kolik nenávistných slov muselo padnout v první polovině 20. století, aby došlo k holocaustu? A kolik slov dělí od další celosvětové katastrofy nás?