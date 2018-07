Třetí ročník mezinárodního setkání divadel střední Evropy Palm Off Fest proběhne v Divadle pod Palmovkou od 19. do 28. října 2018. I tentokrát festival nabídne to nejlepší ze středoevropského divadla; součástí programu bude opět přehlídka nejzajímavějších dokumentů, diskuse s tvůrci, speciální debata i semináře.

Zastřešujícím tématem třetího ročníku se stalo heslo „Už máme, co jsme chtěli?“. Palm Off Fest 2018 nabídne inscenaci Revoluce estonského Teatru NO99, 99 slov pro prázdnotu tallinnského centra Kanuti Gildi SAAL, inscenaci Spravedlnost varšavského souboru Teatr Powszechny a také jednu z posledních inscenací režiséra Olivera Frljiće, tentokrát ve spolupráci s berlínským Maxim Gorki Theater, nazvané GOЯKI: Alternativa pro Německo?.

Českou scénu budou zastupovat inscenace Divadla pod Palmovkou: Něco za něco v režii Jana Klaty a Pusťte Donu k maturitě!. Více informací o festivalu a předprodej vstupenek je k dispozici na www.palmofffest.cz.