Red Baraat (Spojené státy)

Red Baraat je průkopnická skupina z Brooklynu v New Yorku, jejímž zakladatelem je Sunny Jain.

Hraje ve složení: Baraat Sunny Jain - dhol (oboustranný buben), zpěv; Chris Eddleton - bicí; Sonny Singh - trubka, zpěv; Jonathan Goldberger - kytara; Jonathon Haffner - sopransaxofon; John Altieri – suzafon.

Skupina sklízí celosvětovou slávu díky svému jedinečnému nezaměnitelnému zvuku, který je splynutím tvrdého severoindického bhangra s prvky hip-hopu, jazzu a surové punkové energie. Jejich rytmy jsou infekční a valí se na posluchače jako hurikán a nechají je dýchat jen v krátké pauze.

Album Red Baraat z června 2018, „Sound The People“, se v žebříčku World Music Charts dostalo do první desítky. Podle indie-rockového časopisu STEREOGUM „ je toto album plné momentů, které zasáhla síla duchovního probuzení… Funk, ska-punk a další americké formy, obsažené v jejich hudbě, jsou složitě uvnitř vrstveny. Každý kus je gestem kulturní harmonie a také geografického původu.

V minulém roce jsme mohli slyšet skupinu v Kazachstánu, Abu Dabhi, USA, Kanadě a Evropě. Vystoupila na renomovaném WOMAD festivalu v Cáceres ve Španělsku před 10 000 lidmi, dále ve vídeňském Konzerthausu a rozjásala dav posluchačů na festivalu v Rudolstadtu, v Německu.

Vydání druhého alba Red Baraat v roce 2013, Shruggy kapelu katapultovalo na přední místa hudebních žebříčků v USA a vyslalo ji na světové turné, které se ještě nezastavilo. Mezi místa a akce, kde vystoupili, patří Bonnaroo, Austin City Limits, WOMAD, globalFEST, Lincolnovo centrum, New Orleans Jazz Fest, a to vedle klubů, divadel a uměleckých center. Po cestě vyprodaly tak různorodá místa jako Lucemburská filharmonie a legendární rockový klub New York City Bowery Ballroom a na žádost B. Obamy účinkovali i v Bílém domě nebo na olympijských hrách.

Ale i když je jasné, že Red Baraat má za sebou překvapivou historii prezentace v ikonických prostředích, „chlebem s máslem“ pro kapelu zůstávají kluby, festivaly, umělecká centra a university, které udržují kapelu v posledních několika letech „on the road“ po celém světě. Právě na těchto místech Red Baraat dělá to, co dělá nejlépe - komunikuje se svým publikem v radostné a blízké oslavě hudby a tance, která podle všeho přitahuje posluchače. Univerzálnost toho, co dělá Red Baraat, je nepopiratelná. A to není žádná náhodná radost, je to výsledek záměru a designu.

„Kapela… a naše písně… se zabývají mnoha hledisky, univerzálnost hudby Red Baraat není náhoda,“říká Jain. „Např. v písni„ Zindabad “, což v hindštině znamená„ „dlouho žít“, oslavujeme život, oslavujeme oddanost - ale také oslavujeme pohyb, akci a revoluci. Můžeme-li spojit lidi všech prostředí a etnik, aby se podíleli na bujení života skrze univerzální jazyk hudby, pak je život mnohem cennější. “