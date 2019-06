Prague Paddle Fest

Přímo v centru hlavního města, s výhledem na Pražský hrad, Kampu, Karlův most… obloukem kolem Střeleckého ostrova, se během 5., 6. a 7. července 2019 odehraje na vlnách Vltavy vůbec první oficiální Prague Paddle Race jakožto součást desátého ročníku největší evropské série Euro Tour! Závody Elite i Pro-Am a paddleboardové nadšence doprovodí bohatý program pro celou rodinu a motivací pro vítěze bude v kategoriích pro muže i ženy Prize Money 4500 EUR! Prague Paddle Race pojede na 200 registrovaných závodníků a fandit jim i podlehnout kouzlu paddleboardingu můžete ze Střeleckého ostrova i vy!

Po celý víkend pak bude k dispozici odpovídající zázemí, vynikající občerstvení včetně vegetariánských a veganských specialit.

Přijďte i vy zažít kus fantastické atmosféry a poznat stand up paddleboarding zblízka. Stojí to totiž za to...