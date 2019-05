VyšeHrátky a KUK / #nasenaplavka pro celou rodinu

VyšeHrátky letos rozšiřují počet svých celoročních akcí a po loňské návštěvě Open Air Programu festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci králové a festivalu Žižkovská loutka se chystají oslavit den dětí na Náplavce v rámci akce #nasenaplavka pro celou rodinu

Po celý víkend od 31. května do 2. června budou mít návštěvníci možnost zúčastnit se jedinečného formátu autorské interaktivní divadelní bojovky, kterou doplní KUKherna pro nejmenší děti od 10 měsíců do 3 let.

Vstupenky v prodeji!