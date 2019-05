Plavby lodí do pražské zoo 2019

Vyměňte cestu autem či MHD za plavbu lodí a cesta do pražské zoo se stane úžasným zážitkem pro malé i velké.

Do pražské zoo se můžete vypravit na lodi a vyhnout se tak MHD či jízdě autem. Pro děti to bude dobrodružný zážitek a pro vás jistě milé zpestření. Plavby lodí do zoo pluje Pražská paroplavební společnost od 23.3. do 30. 9. z přístavišť na Rašínově nábřeží a od Čechova mostu.

Stejným způsobem si můžete užít i zpáteční cestu ze zoo do centra Prahy k Čechovu mostu nebo na Rašínovo nábřeží. Pro tuto příležitost můžete využít zvýhodněné zpáteční jízdenky.

Loď vyplouvá po proudu z přístaviště na Rašínově nábřeží a nejprve propluje plavební komorou Smíchov a poté zamíří kolem břehů Kampy pod Karlův most. Mine krásné Kosárkovo nábřeží a zastaví v přístavišti lodí u Čechova mostu. Zde je možné na loď přistoupit.

Odtud vyrazí dál po proudu do plavební komory u ostrova Štvanice, obepluje Holešovice a Libeň, podpluje most Barikádníků a moderní Trojský most až dopluje do přístaviště lodí na Císařském ostrově. Tam plavba končí.