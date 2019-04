Nenechte si ujít Párou Prahou – nostalgické jízdy s výhledem na město. Historickým vlakem se můžete svézt z Prahy-Smíchova do Hostivic nebo absolvovat okružní jízdu ze Smíchova na Smíchov. Z pražského smíchovského nádraží zamíří parní vlak do Prokopského údolí, jehož kaňon dosahuje místy hloubky až 70 metrů a který vznikl erozní činností během posledního milionu let. Až do Rudné u Prahy jedeme po trati, jíž se přezdívá Hrbatá.

Pražský Semmering

Z Hostivic do stanice Praha-Smíchov projíždí vlak po trase tzv. Buštěhradské dráhy, na které překonává 150 výškových metrů. Pro svůj profil, okolní přírodní scenérie a dva historické viadukty si trať vysloužila označení odvozené podle známé rakouské horské železnice – Pražský Semmering.

Závěrečný úsek cesty umožňuje přímo z vlaku obdivovat bájnou vyšehradskou skálu, pankráckou pláň s moderními budovami a z železničního mostu přes Vltavu panorama historické Prahy s majestátním Hradem.

