Dan Trantina / Me Too, Too Me

Výstava představuje práce českého kontroverzního výtvarníka Dana Trantiny. Název výstavy inspiroval obraz Me Too (Mars) z roku 2017, který se zabývá úvahami o možných erotických relacích mezi marťany a pozemšťankami. Souvislost s mediálně propíranými tématy uváděnými pod dobře známým hashtagem možná existuje, ale jak podotýká kurátor Martin Dostál, výstava by se stejně dobře mohla jmenovat Procházka se psem podle jiného Trantinova obrazu, který je součástí výstavy. “Podtext a kontext a semtext názvu, výstavy a obrazů je jistě širší, komplexnější a komplikovanější,” říká k tomu Martin Dostál svébytným jazykem a dodává: “Možná je výrazem zmatků, kterými se navzájem zásobujeme, a ke kterému se tak či onak stavíme. Snažíme se vyprávěním dobrat podstaty, protože i přes mohutný vědomý skepticismus někde v hloubi genetických kódů věříme, že to vše přeci jen má nějaký význam.” Trantinova pozoruhodná, vícevýznamová a mnohovrstevnatá tvorba, která v sobě zahrnuje znepokojivou naléhavost, ironii i humor, zaujala u nás i v zahraničí, zejména pak v USA a Německu. Dan Trantina Český výtvarník.

