Malí fotografové

Ve spolupráci s obchodem Analogue pořádáme kurzy fotografování pro děti. Zvány jsou děti od sedmi do dvanácti let, které láká tajemství analogové fotografie. Seznámí se s rozdílem mezi dnes již běžně používanými digitálními fotoaparáty a klasickými analogovými fotoaparáty. Vyzkouší si několik fotoaparátů – klasických, ale také jednoduchých plastových vyráběných firmou Lomography či dřevěných dírkových komor vyráběných značkou Dirkoma. Zavedeme je i do improvizované temné komory, kde se seznámí s vyvoláváním a tvorbou fotogramů – obrazů vytvořených osvětlením různých předmětů na fotopapír.



Cena: 700 Kč



Registrujte na: alexandra@freecinema.cz.

Více informací zde: www.freecinema.cz.