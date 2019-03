V návaznosti na velkou výstavu věnovanou textilní tvorbě rodiny Ascherových Šílený hedvábník. Zika&Lída Ascher: textil a móda v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze dostal Ateliér módní tvorby UMPRUM jedinečnou příležitost navrhnout vlastní kolekci z látek slavné textilní firmy Ascher. Studenti tak dali původním látkám a dezénům nové formy zpracování i pohled současných mladých lidí.

Zika Ascher otevřel se svým bratrem obchod s luxusními látkami v Praze roku 1933, ale v březnu 1939 nuceně odešel s manželkou do Londýna. Od 40. do 80. let 20. století odsud zásoboval exkluzivními látkami přední francouzské a anglické módní domy (např. Balenciaga, Chanel, Dior), spolupracoval při jejich tvorbě s předními umělci (Henry Moore, Cecil Beaton, Henry Matisse, Barbara Hepworth nebo Alexander Calder) a zároveň po celý svůj život rád spolupracoval se studenty a mladými lidmi. Už v roce 1946 vypsal soutěž „Try Your Hand“, do níž se zapojilo asi deset tisíc mladých lidí. Také proto kurátorka výstavy Konstantina Hlaváčková propojila vedoucího Ateliéru módní tvorby Pavla Ivančice s potomky této rodiny a vznikla tato unikátní spolupráce.

Veřejnost se mohla s vybranými modely seznámit už letos v lednu na výstavě klauzurních a semestrálních prací Artsemestr zima 2019 a na zahájení výstavy v UPM. Jak jednotlivé modely vypadají na lidské postavě, bude možné vidět na přehlídce, která je součástí programu Mercedes-Benz Prague Fashion Week v neděli 24. března v obchodním domě Kotva.

Nejpodrobněji však tuto unikátní kolekci představí výstava projektu studentů Ateliéru módní tvorby UMPRUM „Ascher Challenge“.