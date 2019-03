Farmářské trhy - Praha Dolní Počernice

Nenechte si ujít Farmářské trhy.

Pátek – Dolní Počernice

Kdy: 13 – 18 hodin; duben – listopad

Kde: Národních hrdinů, Stará obec, Bakurinova = prostranství u Úřadu MČ a Infocentra.

Autem do ulice Národních hrdnů, vlakem do zastávky Praha-Dolní Počernice, autobusy č. 263, 296 do zastávky Stará Obec.